Runjaic: "Sto bene all'Udinese, obiettivo finire bene la stagione"

"Kristensen è pronto al 100% per giocare, come spero lo sia tutta la squadra. Giochiamo contro la Lazio, una squadra che è in finale di Coppa Italia e nell'ultimo periodo sta facendo bene. Hanno messo in difficoltà le squadre in cima alla classifica, sono ben strutturati in campo, hanno un buon allenatore e buone individualità, giocano con coraggio, difendono compatti e sono pericolosi quando ripartono. Dovremo dare tutto e fare la nostra partita, senza commettere errori, perché loro li sanno sfruttare bene. Non andremo a Roma da turisti, abbiamo degli obiettivi e vogliamo chiudere bene la stagione". Così l'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro la Lazio. Capitolo assenze. "Karlstrom e Davis sono due giocatori importanti, di cui non esiste una copia nella nostra rosa", ha aggiunto.