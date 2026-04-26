Runjaic: "Sto bene all'Udinese, obiettivo finire bene la stagione"

26 Apr 2026 - 16:28

"Kristensen è pronto al 100% per giocare, come spero lo sia tutta la squadra. Giochiamo contro la Lazio, una squadra che è in finale di Coppa Italia e nell'ultimo periodo sta facendo bene. Hanno messo in difficoltà le squadre in cima alla classifica, sono ben strutturati in campo, hanno un buon allenatore e buone individualità, giocano con coraggio, difendono compatti e sono pericolosi quando ripartono. Dovremo dare tutto e fare la nostra partita, senza commettere errori, perché loro li sanno sfruttare bene. Non andremo a Roma da turisti, abbiamo degli obiettivi e vogliamo chiudere bene la stagione". Così l'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro la Lazio. Capitolo assenze. "Karlstrom e Davis sono due giocatori importanti, di cui non esiste una copia nella nostra rosa", ha aggiunto.

Sulle ambizioni presenti e future. "Non ho rimpianti per questa stagione. Noi cerchiamo di trarre il massimo dalle occasioni che ci capitano e siamo nella posizione in cui siamo per le prestazioni che abbiamo fatto", ha detto Runjajc. "Ci sono ancora cinque giornate, possiamo finire più in su o più in giù di dove siamo, vogliamo migliorare rispetto alla scorsa stagione e per arrivare ai 50 punti ci servono almeno due vittorie e un pareggio, non ci possiamo permettere sconfitte come quella contro il Parma, da cui domani dobbiamo dimostrare di aver imparato", ha ribadito. Infine sul suo futuro. "Non ho mai detto di volere un colloquio con la società. A fine stagione ci siederemo insieme come è normale che sia e analizzeremo il nostro campionato. Ho ancora un anno di contratto, sto bene qui, lavoro con ottime persone e c'è una bella atmosfera", ha concluso.

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