L'Arezzo torna in Serie B dopo 19 anni: l'ultima volta c'erano la Juve e Conte in panchina
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Dopo Vicenza e Benevento è l'Arezzo a centrare la promozione diretta in Serie B in questa stagione. I toscani, guidati da Christian Bucchi, hanno avuto la meglio nel testa a testa finale nel girone B con l'Ascoli: decisiva la vittoria casalinga odierna al cospetto della Torres (3-1 il punteggio finale, in gol per Tavernelli, Arena e Pattarello per i padroni di casa). L'Arezzo ritrova quindi la cadetteria a distanza di 19 anni dall'ultima volta (era il 2007): in quell'annata gli amaranto furono guidati in panchina da due allenatori divenuti dei big del calcio. Parliamo di Antonio Conte e Maurizio Sarri.
Il primo in particolare, che aveva iniziato la stagione, fù richiamato in corsa e sfiorò la salvezza. L'Arezzo concluse la stagione al terz'ultimo posto con 45 punti in un campionato dominato da Juventus, Napoli e Genoa. Per i toscani, penalizzati di 6 punti a causa dello scandalo di Calciopoli, fu retrocessione. Conte, dopo una grande rimonta finale, non riuscì a salvare la squadra: terminata la stagione l'allenatore leccese lasciò a causa dei diverbi con Ermanno Pieroni, consulente esterno del club. Nell'Arezzo della stagione 2006-2007 c'era anche Antonio Floro Flores, attuale tecnico del Benevento che ha festeggiato anch'esso la promozione in B.