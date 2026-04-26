L'Arezzo torna in Serie B dopo 19 anni: l'ultima volta c'erano la Juve e Conte in panchina

Dopo Vicenza e Benevento è l'Arezzo a centrare la promozione diretta in Serie B in questa stagione. I toscani, guidati da Christian Bucchi, hanno avuto la meglio nel testa a testa finale nel girone B con l'Ascoli: decisiva la vittoria casalinga odierna al cospetto della Torres (3-1 il punteggio finale, in gol per Tavernelli, Arena e Pattarello per i padroni di casa). L'Arezzo ritrova quindi la cadetteria a distanza di 19 anni dall'ultima volta (era il 2007): in quell'annata gli amaranto furono guidati in panchina da due allenatori divenuti dei big del calcio. Parliamo di Antonio Conte e Maurizio Sarri.