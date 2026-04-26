Juve, senti Rugani: "Mi trovo bene a Firenze, per il mio riscatto mancano due partite"

26 Apr 2026 - 16:42

Titolare nella Fiorentina che ha strappato quest'oggi un pari contro il Sassuolo, Daniele Rugani ha parlato anche del suo futuro. "Per il mio riscatto dalla Juventus mancano da disputare due partite (da 45 minuti, ndr) - le parole del centrale viola -. Io sono a disposizione del mister e della società. L’obiettivo era quello di salvare la Fiorentina e vediamo cosa succederà in queste ultime partite. Devo ringraziare i tifosi perché dopo l’esordio che è stato difficile per me contro l'Udinese, sono stati generosi, ho apprezzato gli applausi. Mi sto trovando molto bene".

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