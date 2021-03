Hamilton si aggiudica il primo GP dell'anno davanti a Verstappen: Bottas completa il podio, Ferrari sesta con Leclerc

Lewis Hamilton con le unghie e con i denti a Sakhir: il campione della Mercedes vince il primo GP dell'anno nella sfida degli ultimi cinque giri con Max Verstappen che supera l'avversario oltrepassando i limiti della pista e deve riaccodarsi per non incorrere in una penalizzazione, perdendo l'attimo ed il ritmo necessario per riprovarci. Mercedes completa il podio con un regolare Valtteri Bottas mentre la Ferrari deve accontentarsi del sesto posto di Charles Leclerc (alle spalle di Norris e Perez) e dell'ottavo di Carlos Sainz.