Hamilton: "Ritiro? Ho valutato tutte le opzioni, ma amo correre"

Dopo la lunga pausa di riflessione, Lewis Hamilton è tornato più determinato che mai. Mesi in cui è sparito dai radar per riflettere sul futuro dopo la delusione di Abu Dhabi con il titolo perso all'ultimo giro: "Il ritiro? Alla fine di ogni stagione pensi al futuro, specie alla mia età. Ho valutato tutte le opzioni ma amo quello che faccio e lavorare con il mio team. Sento di essere al massimo per cui perché me ne dovrei andare? Mi sento nelle migliori condizioni di sempre".