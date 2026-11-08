Hamilton: "Mancanza di informazioni, mi scuso con il team". Leclerc: "In queste condizioni fatichiamo da anni"
Toni misurati nelle dichiarazioni a caldo del clan ferrarista dopo un Gran Premio... a corrente alternatadi Stefano Gatti
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CHARLES LECLERC
"Purtroppo da quando sono alla Ferrari poche volte in queste condizioni ci ha detto bene, anzi proprio il contrario. Fatichiamo come squadra. Lewis aveva un buon passo all'inizio, quello è un buon dato di cui fare tesoro. Con la soft sull'asciutto avevamo un buon passo, infatti le nostre gomme sono durate di più rispetto ai nostri avversari ma... solo in quella condizione. Oggi siamo stati bravi nell’esecuzione ma, semplicemente, non avevamo il passo in queste condizioni. Al via non sono riuscito a portare le gomme nella giusta finestra di temperatura e nel primo stint non avevo grip. Più avanti il passo c’era, ma ho avuto poche occasioni di girare in aria libera. Nel finale, dopo essere stati pazienti e aver fatto la scelta giusta rimanendo in pista con un solo set di Soft prima di dover tornare alle Intermedie, abbiamo portato a casa qualche punto, ma non è questo il nostro obiettivo. C’è molto da imparare da questo weekend, mentre ci prepariamo per le ultime tre gare della stagione nelle quali daremo tutto".
LEWIS HAMILTON
"L'ultima informazione che avevo avuto quando ha iniziato a piovere nel finale - quando ero nell'ultimo settore del circuito - era che la pioggia era costante. In quel momento avevo grip e stavo recuperando bene, quindi ho proseguito. Poi nel primo settore mi sono reso conto che pioveva di più. Diciamo che mi è mancata un po' di informazione ma la decisione è stata mia e chiedo scusa al team per questo. D'altra parte dobbiamo crescere insieme!"
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FREDERIC VASSEUR (Team Principal)
"Per Hamilton il problema è stato quella della pressione delle gomme: funzionava bene al via, poi però ne abbiamo pagato le conseguenze a metà del primo stint. Purtroppo sono scelte che ti premiano in certe situazioni ma prima o poi appunto ne paghi le conseguenze. C'è mancato qualcosa, non è andata come volevamo e possiamo fare meglio. Il problema sono state le gomme. Siamo stati troppo discontinui nell'arco della gara e quando ci mancava passo era questione di errori, perché in quella situazione la macchina era difficile da guidare. Peccato perché il potenziale c'era ma le cose non si sono allineate nel modo giusto. Tra due domeniche la situazione a Las Vegas sarà l'opposto di tutto il resto della stagione: laggiù le condizioni saranno estreme, si tratterà di scaldare le gomme, invece che di raffreddarle".