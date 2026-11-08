F1 BRASILE

Hamilton: "Mancanza di informazioni, mi scuso con il team". Leclerc: "In queste condizioni fatichiamo da anni"

Toni misurati nelle dichiarazioni a caldo del clan ferrarista dopo un Gran Premio... a corrente alternata

di Stefano Gatti
08 Nov 2026 - 22:31
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

CHARLES LECLERC

"Purtroppo da quando sono alla Ferrari poche volte in queste condizioni ci ha detto bene, anzi proprio il contrario. Fatichiamo come squadra. Lewis aveva un buon passo all'inizio, quello è un buon dato di cui fare tesoro. Con la soft sull'asciutto avevamo un buon passo, infatti le nostre gomme sono durate di più rispetto ai nostri avversari ma... solo in quella condizione. Oggi siamo stati bravi nell’esecuzione ma, semplicemente, non avevamo il passo in queste condizioni. Al via non sono riuscito a portare le gomme nella giusta finestra di temperatura e nel primo stint non avevo grip. Più avanti il passo c’era, ma ho avuto poche occasioni di girare in aria libera. Nel finale, dopo essere stati pazienti e aver fatto la scelta giusta rimanendo in pista con un solo set di Soft prima di dover tornare alle Intermedie, abbiamo portato a casa qualche punto, ma non è questo il nostro obiettivo. C’è molto da imparare da questo weekend, mentre ci prepariamo per le ultime tre gare della stagione nelle quali daremo tutto".

LEWIS HAMILTON

"L'ultima informazione che avevo avuto quando ha iniziato a piovere nel finale - quando ero nell'ultimo settore del circuito - era che la pioggia era costante. In quel momento avevo grip e stavo recuperando bene, quindi ho proseguito. Poi nel primo settore mi sono reso conto che pioveva di più. Diciamo che mi è mancata un po' di informazione ma la decisione è stata mia e chiedo scusa al team per questo. D'altra parte dobbiamo crescere insieme!" 

© Getty Images

© Getty Images

FREDERIC VASSEUR (Team Principal)

"Per Hamilton il problema è stato quella della pressione delle gomme: funzionava bene al via, poi però ne abbiamo pagato le conseguenze a metà del primo stint. Purtroppo sono scelte che ti premiano in certe situazioni ma prima o poi appunto ne paghi le conseguenze. C'è mancato qualcosa, non è andata come volevamo e possiamo fare meglio. Il problema sono state le gomme. Siamo stati troppo discontinui nell'arco della gara e quando ci mancava passo era questione di errori, perché in quella situazione la macchina era difficile da guidare. Peccato perché il potenziale c'era ma le cose non si sono allineate nel modo giusto. Tra due domeniche la situazione a Las Vegas sarà l'opposto di tutto il resto della stagione: laggiù le condizioni saranno estreme, si tratterà di scaldare le gomme, invece che di raffreddarle". 

ferrari
leclerc
hamilton
vasseur

Ultimi video

00:30
Tifosi pazzi per Antonelli a Singapore: che accoglienza

Tifosi pazzi per Antonelli a Singapore: che accoglienza

00:19
Hamilton, che numeri in Brasile

Hamilton, che numeri in Brasile

01:34
Come Senna

Kimi come Senna

01:34
Lite Ferrari: tensione tra Hamilton e Leclerc

Lite Ferrari: tensione tra Hamilton e Leclerc

01:28
Dino Chiesa: l'uomo che ha formato Kimi

Dino Chiesa: l'uomo che ha formato Kimi

01:29
Kimi, non sei solo: tutti i giovani campioni

Kimi, non sei solo: tutti i giovani campioni

00:07
Antonelli nel paddock con un'ospite speciale

Antonelli nel paddock con un'ospite speciale

00:40
Kimi Antonelli campione, un'impresa lunga un anno

Kimi Antonelli campione, un'impresa lunga un anno

01:02
CLIP REAZIONI CASALECCHIO PER SITO

Anche Casalecchio di Reno festeggia il trionfo del concittadino Kimi Antonelli

00:24
DICH BEZZECCHI SU ANTONELLI POST TITOLO DICH

I complimenti di Bezzecchi: "Kimi, non vedo l'ora di abbracciarti"

01:17
F1 in Messico, nuovo match point per Antonelli

F1 in Messico, nuovo match point per Antonelli

00:24
Antonelli, ma cosa fai? Campione in pista, ma con la retromarcia…

Antonelli, ma cosa fai? Campione in pista, ma con la retromarcia…

00:27
Antonelli, in attesa del Mondiale si gode l'NBA: "È un sogno"

Antonelli, in attesa del Mondiale si gode l'NBA: "È un sogno"

01:06
Kimi incontra Wembanyama

Kimi incontra Wembanyama

00:21
La security non riconosce Kimi Antonelli

Antonelli 'rimbalzato' a Singapore, la security non lo riconosce: poi Max risolve tutto

00:30
Tifosi pazzi per Antonelli a Singapore: che accoglienza

Tifosi pazzi per Antonelli a Singapore: che accoglienza

I più visti di Formula 1

Toto Wolff e Kimi Antonelli

Wolff scrive alla Mercedes elogiando Kimi: "Nessuno può guidare al suo posto, ha qualità innate"

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli: "Da Vettel il messaggio più bello". Poi la frase sulla Ferrari

Antonelli sfoggia la maglia del vincitore: la patch speciale celebra il Mondiale | FOTO

Norris si prende la pole sotto il diluvio di Interlagos. Antonelli secondo per la penalità a Russel

Vasseur richiama all'ordine Hamilton e Leclerc: "Non devono essere amici ma si comportino da professionisti per la Ferrari"

Come Senna

Kimi come Senna

Notizie del giorno
Vedi tutti
22:34
Crisi United, la posizione di Carrick dopo il pari con l'Aston Villa
22:31
Hamilton: "Mancanza di informazioni, mi scuso con il team". Leclerc: "In queste condizioni fatichiamo da anni"
22:30
Norris trionfa in Brasile, straordinario Verstappen in rimonta. Antonelli quinto e a rischio penalità
22:18
Norris surfa sulle acque di San Paolo, la Ferrari affonda. Verstappen da leggenda
22:15
Furia Rabiot contro gli arbitri: "Ammettete gli errori, se mentite fate il male del calcio italiano"