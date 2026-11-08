Hamilton: "Mancanza di informazioni, mi scuso con il team". Leclerc: "In queste condizioni fatichiamo da anni"

"Purtroppo da quando sono alla Ferrari poche volte in queste condizioni ci ha detto bene, anzi proprio il contrario. Fatichiamo come squadra. Lewis aveva un buon passo all'inizio, quello è un buon dato di cui fare tesoro. Con la soft sull'asciutto avevamo un buon passo, infatti le nostre gomme sono durate di più rispetto ai nostri avversari ma... solo in quella condizione. Oggi siamo stati bravi nell’esecuzione ma, semplicemente, non avevamo il passo in queste condizioni. Al via non sono riuscito a portare le gomme nella giusta finestra di temperatura e nel primo stint non avevo grip. Più avanti il passo c’era, ma ho avuto poche occasioni di girare in aria libera. Nel finale, dopo essere stati pazienti e aver fatto la scelta giusta rimanendo in pista con un solo set di Soft prima di dover tornare alle Intermedie, abbiamo portato a casa qualche punto, ma non è questo il nostro obiettivo. C’è molto da imparare da questo weekend, mentre ci prepariamo per le ultime tre gare della stagione nelle quali daremo tutto".