Formula 1, qualifiche GP Brasile: Norris si prende la pole sotto il diluvio di Interlagos

Tra pioggia e penalità, si chiudono con Lando Norris davanti a tutti le qualifiche del GP del Brasile, iniziate con oltre un’ora di ritardo. L’ex campione del mondo chiude in 1’27”470 davanti a Russell – penalizzato di 5 posizioni – e Antonelli, che scala così secondo. Quarto tempo per Leclerc, che partirà però quattordicesimo. In seconda fila ci saranno quindi Lawson e Hulkenberg. Partiranno invece dal fondo della griglia Hamilton e Verstappen.