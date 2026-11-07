F1 BRASILE

Formula 1, qualifiche GP Brasile: Norris si prende la pole sotto il diluvio di Interlagos

L’ex campione del mondo chiude davanti a Russell e Kimi. Quarto Leclerc, penalizzato come il britannico della Mercedes

07 Nov 2026 - 21:36
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Tra pioggia e penalità, si chiudono con Lando Norris davanti a tutti le qualifiche del GP del Brasile, iniziate con oltre un’ora di ritardo. L’ex campione del mondo chiude in 1’27”470 davanti a Russell – penalizzato di 5 posizioni – e Antonelli, che scala così secondo. Quarto tempo per Leclerc, che partirà però quattordicesimo. In seconda fila ci saranno quindi Lawson e Hulkenberg. Partiranno invece dal fondo della griglia Hamilton e Verstappen.

LE QUALIFICHE

Sul circuito di Interlagos le qualifiche iniziano con quasi 90 minuti di ritardo a causa dell’abbondante pioggia caduta. Tutti i piloti scendono in pista nel Q1 con le gomme da bagnato estremo, e girano a ripetizione migliorandosi costantemente. A chiudere davanti a tutti è Lando Norris con 1’30”939, che precede Russell e Verstappen. Eliminati Colapinto, Gasly, Stroll, Bottas, Perez e il padrone di casa Gabriel Bortoleto. Bene Camara, all’esordio in F1 sulla Haas dopo l’avvicendamento di Ocon: il brasiliano chiude 13°.

Nel Q2, dopo un inizio ancora con gomme “full wet”, il più veloce di tutti è George Russell, fino agli ultimi minuti quando, con l’asciugarsi del tracciato, tutti i piloti entrano ai box per montare le intermedie. Non scende in pista Max Verstappen, che sostituendo diversi componenti della Power Unit, partirà comunque dal fondo della griglia. Nel mentre, il più veloce continua a essere il britannico della Mercedes, che chiude in 1’26”745 davanti a Lawson e Hadjar. A pochi secondi dalla bandiera a scacchi Camara finisce a muro: bandiera rossa e sessione terminata. Si salva Antonelli, decimo, davanti a Hamilton – anche lui come Verstappen penalizzato per sostituzione della Power Unit – e a Piastri, lo stesso Camara, Lindblad e Sainz.

Nel Q3 partono tutti subito, visto l’aumentare progressivo della pioggia, e il miglior giro è di Lando Norris, che si prende la pole position in 1’27”470 davanti a Russell, preceduto di 0,204 millesimi e Antonelli (+0,625). Il neo campione del mondo scalerà secondo per la penalità del compagno di squadra, che sarà invece settimo. Quarto Leclerc – anche lui penalizzato – distaccato di 0,’819 millesimi da Norris, davanti a Lawson, Hulkenberg, Hadjar, Bearman e un grande Fernando Alonso.

Ricapitoliamo le penalità per la sostituzione di uno o più componenti: 5 posizioni di penalità per George Russell, 10 per Charles Leclerc, mentre partiranno dal fondo Hamilton, Verstappen e Sergio Perez. Tutti i piloti hanno cambiato una o più componenti della Power Unit, superando il limite massimo di cambi consentiti in una stagione.

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