FORMULA 1

Formula 1, Vasseur: "Hamilton e Leclerc si comportino da professionisti"

Il Team Principal della Rossa: "C'è stata un'escalation tra i due piloti"

06 Nov 2026 - 22:13
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"Non chiedo loro di essere migliori amici. Chiedo loro di comportarsi e lavorare come professionisti. Le linee guida rimangono le stesse: devono rispettarsi a vicenda". Il Team Principal della Ferrari Fred Vasseur torna sul caso Hamilton-Leclerc dopo il duello in curva uno al via del GP del Messico e le successive dichiarazioni del pilota britannico. "C'è stata un'escalation tra i due piloti a causa degli eventi che ci sono stati in pista ultimamente - ha detto nella conferenza stampa dopo le libere del GP del Brasile a Interlagos - Ho parlato con Lewis e Charles ieri sera ed è stato un bel chiarimento, che resterà privato nei suoi contenuti. Siamo riusciti a mettere in chiaro le posizioni di tutti: i piloti hanno spiegato le loro e io ho spiegato le mie. Questo succede quando hai due piloti molto forti", ha osservato Vasseur, ribadendo che le linee guida della scuderia non sono cambiate. "I nostri piloti prima di tutto devono rispettarsi, soprattutto per rispettare il marchio e la squadra che lavora ogni giorno per aiutarli a ottenere i risultati in pista". Nessuna pretesa, dunque, che i due diventino amici: l'obiettivo della Ferrari è garantire rispetto reciproco e tutelare gli interessi del team.

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