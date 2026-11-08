F1 BRASILE

Norris: "Abbiamo fatto le scelte giuste". Verstappen: "Gran risultato dal fondo"

Toto Wolff celebra i suoi per il nono titolo Costruttori della Mercedes, il primo dopo cinque anni

di Stefano Gatti
08 Nov 2026 - 20:27
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Il vincitore del Gran Premio Lando Norris divide il merito della terza vittoria stagionale con i suoi uomini, Max Verstappen racconta una fase centrale di gara piuttosto complicata ma conclude le sue dichiarazioni a caldo all'insegna dell'autostima. Isack Hadjar festeggia il suo terzo podio stagionale promettendo che... il meglio deve ancora venire.

LANDO NORRIS

"Gara molto molto dura. Non sono scattato nel migliore dei modi possibili al via. È stata una gara di sfide continue a causa delle condizioni meteo mutevoli e molto complicate, soprattutto se stai spingendo. La cosa più importante era fare le scelte giuste al momento giusto e noi le abbiamo fatte. Bello tornare sul gradino più alto del podio. Quest'anno quando abbiamo una buona opportunità difficilmente ce la lasciamo sfuggire".  

MAX VERSTAPPEN

"Primi giri sono stati molto importanti. Ho fatto molti sorpassi. Andavo molto forte nel primo stint con le intermedie, poi dopo il primo pit stop la mia Red Bull ha iniziato ad avere un comportamento molto strano, che non c'era mai statao nei giorni di prove. In ogni caso arrivare secondo dopo la partenza dall'ultima fila è un gran risultato".

ISACK HADJAR

"È stato estremamente difficile oggi, soprattutto nel passaggio da intermedie a soft. Anche la pit lane era insidiosa con il bagnato: ho rischiato di investire i miei meccanici al pit stop. Sono felice del terzo posto ma devo imparare a far meno errori perché avrei potuto sfidare Max per il secondo posto". 

TOTO WOLFF

"Fantastico. Il nostro inizio di stagione è stato molto forte e questo ci ha aiutato a mettere al sicuro il nono titolo Costruttori della Mecedes nonostante l'ultimo periodo sia stato un po' complicato. Nel complesso molto orgoglioso. Sono serviti alcuni ani per tornare al vertice ma questo è un premio in più per i nostri uomini. Nove titoli per noi come la Williams vogliono dire molto per me che ho una grande ammirazione per sir Frank".

norris
antonelli
russell
verstappen

Ultimi video

00:30
Tifosi pazzi per Antonelli a Singapore: che accoglienza

Tifosi pazzi per Antonelli a Singapore: che accoglienza

00:19
Hamilton, che numeri in Brasile

Hamilton, che numeri in Brasile

01:34
Come Senna

Kimi come Senna

01:34
Lite Ferrari: tensione tra Hamilton e Leclerc

Lite Ferrari: tensione tra Hamilton e Leclerc

01:28
Dino Chiesa: l'uomo che ha formato Kimi

Dino Chiesa: l'uomo che ha formato Kimi

01:29
Kimi, non sei solo: tutti i giovani campioni

Kimi, non sei solo: tutti i giovani campioni

00:07
Antonelli nel paddock con un'ospite speciale

Antonelli nel paddock con un'ospite speciale

00:40
Kimi Antonelli campione, un'impresa lunga un anno

Kimi Antonelli campione, un'impresa lunga un anno

01:02
CLIP REAZIONI CASALECCHIO PER SITO

Anche Casalecchio di Reno festeggia il trionfo del concittadino Kimi Antonelli

00:24
DICH BEZZECCHI SU ANTONELLI POST TITOLO DICH

I complimenti di Bezzecchi: "Kimi, non vedo l'ora di abbracciarti"

01:17
F1 in Messico, nuovo match point per Antonelli

F1 in Messico, nuovo match point per Antonelli

00:24
Antonelli, ma cosa fai? Campione in pista, ma con la retromarcia…

Antonelli, ma cosa fai? Campione in pista, ma con la retromarcia…

00:27
Antonelli, in attesa del Mondiale si gode l'NBA: "È un sogno"

Antonelli, in attesa del Mondiale si gode l'NBA: "È un sogno"

01:06
Kimi incontra Wembanyama

Kimi incontra Wembanyama

00:21
La security non riconosce Kimi Antonelli

Antonelli 'rimbalzato' a Singapore, la security non lo riconosce: poi Max risolve tutto

00:30
Tifosi pazzi per Antonelli a Singapore: che accoglienza

Tifosi pazzi per Antonelli a Singapore: che accoglienza

I più visti di Formula 1

Toto Wolff e Kimi Antonelli

Wolff scrive alla Mercedes elogiando Kimi: "Nessuno può guidare al suo posto, ha qualità innate"

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli: "Da Vettel il messaggio più bello". Poi la frase sulla Ferrari

Antonelli sfoggia la maglia del vincitore: la patch speciale celebra il Mondiale | FOTO

Norris si prende la pole sotto il diluvio di Interlagos. Antonelli secondo per la penalità a Russel

Vasseur richiama all'ordine Hamilton e Leclerc: "Non devono essere amici ma si comportino da professionisti per la Ferrari"

Come Senna

Kimi come Senna

Notizie del giorno
Vedi tutti
20:34
Fabregas: "L'Inter è di un livello più alto, dobbiamo accettarlo"
20:29
Norris trionfa in Brasile, straordinario Verstappen in rimonta. Antonelli quinto e a rischio penalità
20:28
Inter, Carlos Augusto: "Ci siamo parlati e ci siamo rialzati"
20:27
Norris: "Abbiamo fatto le scelte giuste". Verstappen: "Gran risultato dal fondo"
20:25
Inter, Thuram: "Tre punti contro un avversario forte"