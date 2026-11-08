Norris: "Abbiamo fatto le scelte giuste". Verstappen: "Gran risultato dal fondo"
Toto Wolff celebra i suoi per il nono titolo Costruttori della Mercedes, il primo dopo cinque annidi Stefano Gatti
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Il vincitore del Gran Premio Lando Norris divide il merito della terza vittoria stagionale con i suoi uomini, Max Verstappen racconta una fase centrale di gara piuttosto complicata ma conclude le sue dichiarazioni a caldo all'insegna dell'autostima. Isack Hadjar festeggia il suo terzo podio stagionale promettendo che... il meglio deve ancora venire.
LANDO NORRIS
"Gara molto molto dura. Non sono scattato nel migliore dei modi possibili al via. È stata una gara di sfide continue a causa delle condizioni meteo mutevoli e molto complicate, soprattutto se stai spingendo. La cosa più importante era fare le scelte giuste al momento giusto e noi le abbiamo fatte. Bello tornare sul gradino più alto del podio. Quest'anno quando abbiamo una buona opportunità difficilmente ce la lasciamo sfuggire".
MAX VERSTAPPEN
"Primi giri sono stati molto importanti. Ho fatto molti sorpassi. Andavo molto forte nel primo stint con le intermedie, poi dopo il primo pit stop la mia Red Bull ha iniziato ad avere un comportamento molto strano, che non c'era mai statao nei giorni di prove. In ogni caso arrivare secondo dopo la partenza dall'ultima fila è un gran risultato".
ISACK HADJAR
"È stato estremamente difficile oggi, soprattutto nel passaggio da intermedie a soft. Anche la pit lane era insidiosa con il bagnato: ho rischiato di investire i miei meccanici al pit stop. Sono felice del terzo posto ma devo imparare a far meno errori perché avrei potuto sfidare Max per il secondo posto".
TOTO WOLFF
"Fantastico. Il nostro inizio di stagione è stato molto forte e questo ci ha aiutato a mettere al sicuro il nono titolo Costruttori della Mecedes nonostante l'ultimo periodo sia stato un po' complicato. Nel complesso molto orgoglioso. Sono serviti alcuni ani per tornare al vertice ma questo è un premio in più per i nostri uomini. Nove titoli per noi come la Williams vogliono dire molto per me che ho una grande ammirazione per sir Frank".