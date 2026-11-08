Norris: "Abbiamo fatto le scelte giuste". Verstappen: "Gran risultato dal fondo"

"Gara molto molto dura. Non sono scattato nel migliore dei modi possibili al via. È stata una gara di sfide continue a causa delle condizioni meteo mutevoli e molto complicate, soprattutto se stai spingendo. La cosa più importante era fare le scelte giuste al momento giusto e noi le abbiamo fatte. Bello tornare sul gradino più alto del podio. Quest'anno quando abbiamo una buona opportunità difficilmente ce la lasciamo sfuggire".