Tennis, Djokovic: "Mi rivedo in Sinner, non mi pento di averlo aiutato"

"Mi rivedo in Sinner e non mi pento di averlo aiutato: ha la mentalità del campione". Parole di Novak Djokovic al Corriere della Sera, a proposito del campione azzurro Jannik Sinner. "Jannik ossessionato dal risultato come me? Non parlerei di ossessione ma di dedizione, costante e totale, al tennis. Osservo la sua e mi ci ritrovo completamente: la voglia di migliorarsi, crescere, evolversi sotto ogni punto di vista. Jannik, come me, non si accontenta mai. Ha la mentalità del campione, l'ha sempre avuta. È una forza dominante, eppure si sveglia ogni mattina con il desiderio di essere migliore del giorno precedente. E non c'è vittoria che possa appagare quella fame, nemmeno 24 titoli Slam". Ancora il tennista serbo a proposito della sua lunga carriera. "Nessun risentimento, le sofferenze mi hanno permesso di avere questa vita bellissima. Io come Messi? Magari… A 39 anni vorrei giocare anch'io solo 90 minuti", ha detto scherzando.