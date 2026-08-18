Tennis, Djokovic: "Mi rivedo in Sinner, non mi pento di averlo aiutato"

18 Ago 2026 - 08:32
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

"Mi rivedo in Sinner e non mi pento di averlo aiutato: ha la mentalità del campione". Parole di Novak Djokovic al Corriere della Sera, a proposito del campione azzurro Jannik Sinner. "Jannik ossessionato dal risultato come me? Non parlerei di ossessione ma di dedizione, costante e totale, al tennis. Osservo la sua e mi ci ritrovo completamente: la voglia di migliorarsi, crescere, evolversi sotto ogni punto di vista. Jannik, come me, non si accontenta mai. Ha la mentalità del campione, l'ha sempre avuta. È una forza dominante, eppure si sveglia ogni mattina con il desiderio di essere migliore del giorno precedente. E non c'è vittoria che possa appagare quella fame, nemmeno 24 titoli Slam". Ancora il tennista serbo a proposito della sua lunga carriera. "Nessun risentimento, le sofferenze mi hanno permesso di avere questa vita bellissima. Io come Messi? Magari… A 39 anni vorrei giocare anch'io solo 90 minuti", ha detto scherzando.

Ultimi video

02:25
DICH STANO SU ORO MARATONA MARCIA 15/08 SRV

Stano: "Tamberi mi ha gasato per l'oro! Quando ho visto i miei figli durante la gara…"

02:29
DICH SARA CURTIS A LINATE DICH

Curtis: "Il paragone con la Pellegrini è importante ma fa onore"

01:19
Verso Los Angeles 2028

Verso Los Angeles 2028

00:32
Nuova "acconciatura" per Lorenzo Benati dopo l'oro nella 4x400

Nuoto, Lorenzo Benati mantiene la promessa: via i capelli biondi dopo l'oro europeo in staffetta

00:54
DICH 4X400 DONNE BRONZO 16/8 DICH

La festa delle azzurre di bronzo: "Hamburger, patatine e coca-cola”

02:28
DICH 4X400 UOMINI ORO 16/8 DICH

L'Italia 4x400 zittisce gli inglesi: "Batterli in casa loro emozione incredibile"

02:08
DICH LARISSA IAPICHINO ORO 16/8 DICH

Iapichino: "Italia, è un momento bellissimo! Sono contenta perché..."

00:22
DICH LEOLUCA ORLANDO (PRESIDENTE FEDERAZIONE) DICH

Orlando: "Abbiamo fatto la storia"

00:40
ANDREA VOLONNINO (ITALIA FLAG FOOTBALL) DICH

Volonnino: "Esperienza travolgente"

00:28
DICH ANDREA FANTIN (ITALIA FLAG FOOTBALL) DICH

Fantin: "L'emozione più grande della mia carriera"

02:19
I 25 anni di Sinner

I 25 anni di Sinner

01:36
DICH PIETRO RIVA POST ARGENTO 16/8 DICH

Pietro Riva: "Con Petros un abbraccio speciale"

02:28
DICH DIAZ POST ORO 15/8 DICH

Diaz tra oro e... mito: "Sto arrivando Jonathan (Edwards), tranquillo".

01:47
DICH DALLAVALLE POST BRONZO 15/8 DICH

Dallavalle: "Il freddo ha condizionato la mia gara. Ma grazie a Gimbo..."

02:18
DICH SOFIA FIORINI MARATONA MARCIA 15/8 DICH

Fiorini: "Oro regalo di compleanno, adesso torno sui libri alla Bocconi"

02:25
DICH STANO SU ORO MARATONA MARCIA 15/08 SRV

Stano: "Tamberi mi ha gasato per l'oro! Quando ho visto i miei figli durante la gara…"

I più visti di Altri Sport

DICH 4X400 UOMINI ORO 16/8 DICH

L'Italia 4x400 zittisce gli inglesi: "Batterli in casa loro emozione incredibile"

DICH SARA CURTIS A LINATE DICH

Curtis: "Il paragone con la Pellegrini è importante ma fa onore"

DICH FRANCESCO FORTUNATO 15/8 DICH

Fortunato: "Argento ok, ma sognavo l'oro". Poi cita Checco Zalone…

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

I 25 anni di Sinner

I 25 anni di Sinner

DICH 4X400 DONNE BRONZO 16/8 DICH

La festa delle azzurre di bronzo: "Hamburger, patatine e coca-cola”

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
09:28
Nuoto, Curtis: "Quando ho visto i complimenti di Sinner ho urlato, i calciatori invece..."
08:32
Tennis, Djokovic: "Mi rivedo in Sinner, non mi pento di averlo aiutato"
20:52
Iapichino: "Dedico la vittoria anche alla mia Firenze, un oro che mancava all'Italia"
19:57
Nuoto, Curtis: "Paragone con Pellegrini pesante ma fa onore"
19:48
Tennis, Cobolli agli ottavi a Cincinnati: battuto Blockx in tre set