Edizioni speciali Porsche ha fatto rivivere la mitica "Moby Dick"

Una delle Porsche da corsa più celebri è la "Moby Dick": per via della sua carrozzeria bianca e allungata, la 935/78 somigliava a una balena (e qual é il cetaceo più famoso di sempre?). Un'automobile da corsa indimenticabile, a cui un collezionista si è ispirato per realizzare una 911 GT2 RS unica. La "Flachbau RS" è un progetto su commissione che ha richiesto tre anni di lavoro da parte del programma di personalizzazione Porsche Sonderwunsch. La carrozzeria modificata riprende la linea slantnose (spiovente) all'anteriore. La verniciatura "Grand Prix White" è stata sviluppata su misura, e contrasta con la fibra di carbonio a vista e altri dettagli in nero opaco. Non è soltanto una questione d'estetica: Porsche ha eseguito alcune modifiche tecniche affinché l'auto "perdesse" 32 kg rispetto alla GT2 RS di serie. La meccanica mantiene il motore 3.8 litri boxer, che continua a erogare 700 CV. La trazione è soltanto posteriore mentre la velocità massima è di 340 km/h. Il collaudo ha previsto 50 giri al Nurburgring