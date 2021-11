Gp Brasile, Hamilton: “Quest’anno abbiamo avuto le ali tarpate”

FORMULA 1

L’inglese rischia cinque posizioni di penalità in griglia: “Non so cosa faremo”. Verstappen: “Per noi questa è una buona pista”

La Formula 1 entra nel vivo del finale di stagione con il GP del Brasile. Max Verstappen si presenta a Interlagos con 19 punti di vantaggio: “Sono molto concentrato, per noi questa è una buona pista. Se vincessi il mondiale userei il numero uno per la mia macchina. Ma può ancora succedere molto”. Sembra meno fiducioso Lewis Hamilton, che rischia 5 posizioni di penalità in griglia: “Non so cosa faremo. Quest’anno abbiamo avuto le ali tarpate”.

Il quartultimo appuntamento del mondiale di Formula 1 vede Max Verstappen lanciato verso il suo possibile primo titolo mondiale, con 19 punti di vantaggio sul rivale Lewis Hamilton. Il Gp del Brasile, a Interlagos, può però di nuovo cambiare la situazione. Pur rimanendo prudente sulle sue possibilità di vincere il titolo, il pilota Red Bull ha già deciso cosa farebbe con il numero della sua macchina: “Non sai quante possibilità avrai di guidare con il numero uno. E sapete che è buono anche per il merchandising. Quindi sarebbe una mossa intelligente, penso”.

L’olandese non perde però la sua grinta nella lotta al titolo: “Sono molto concentrato. Per noi questa è stata una pista buona in passato, quindi non vedo l’ora di essere di nuovo qui. Penso che possiamo fare un buon lavoro, mi aspetto ancora battaglia con Lewis. Abbiamo ancora quattro gare da disputare e può succedere ancora molto. Al momento la nostra situazione è buona, ma può cambiare molto rapidamente. Quest’anno ho avuto anche un vantaggio maggiore, e quel margine è scomparso in due weekend. Prima dobbiamo ottenere il miglior risultato possibile qui, poi mantenere quest’approccio nelle prossime settimane”.

È un Lewis Hamilton all’apparenza abbastanza sfiduciato invece quello che si presenta alla conferenza stampa: “Immagino che il compito sia il più arduo possibile. Il loro passo nell’ultima corsa è stato ovviamente fenomenale. Hanno avuto una macchina forte tutto l’anno, come avete potuto vedere, quindi penso che abbiamo fatto il nostro meglio. Questo weekend spingeremo per vedere se possiamo ottenere altro dalla macchina. L’ultima volta qui sono stati incredibilmente forti”.

L’inglese lascia partire una velata polemica: “Quest’anno ovviamente abbiamo avuto le ali tarpate, quindi è stato più difficile da un punto di vista operativo massimizzare la macchina”. Il campione del mondo in carica commenta la possibilità di avere cinque posizioni di penalità per sostituire una componente elettronica: “Non posso fare commenti su questo. Non abbiamo ancora fatto la riunione con i meccanici e gli ingegneri, quindi non lo so”. Infine una battuta su Valentino Rossi: “È triste vederlo ritirarsi dalla Moto GP”.