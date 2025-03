Hamilton: "Ho zittito tutti, speciale tagliare per primo il traguardo"

"Oggi mi sono svegliato bene, il tempo era bellissimo e me la sentivo: qui poi per me è sempre stato bellissimo. Per me in Australia era stato difficile. Tanta gente aveva blaterato a vanvera, senza rendersi conto di quanto sia difficile a livello di comunicazione e di ambientamento arrivare in un nuovo team e andare subito forte. Qui in Cina mi sono sentito subito molto più a mio agio, ma io non avverto mai troppo la pressione. Abbiamo fatto un gran lavoro come squadra per ottimizzare tutto. Sono partito bene al via, questa pista ha molto grip e crea problemi nella gestione degli pneumatici. Ho fatto qualche cambiamento prima del weekend e la macchina è molto migliorata. Oggi per me è stata la prima vera simulazione di gara. Ho imparato molto in questi giorni e tagliare per primo il traguardo è stato davvero speciale". So che i nostri tifosi vogliono le vittorie ma dobbiamo fare un passo alla volta, continuare a spingere e lavorare bene. Non dobbiamo farci trasportare dall'entusiasmo: questa è una maratona, non uno sprint. Intanto però prendiamoci questa soddisfazione".