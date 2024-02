Formula 1, il debutto di Hamilton in Ferrari sarà a Melbourne? Giallo social

formula 1

Gli organizzatori del GP d'Australia "spoilerano" il cambio di calendario per il 2025, poi rimuovono il post

Dal 2021, la stagione di Formula 1 ha avuto il via a Sakhir, con il GP del Bahrein: e così avverrà anche quest'anno, prima gara prevista il 3 marzo. Le cose, a quanto pare, stanno cambiando per una specie di ritorno al futuro: gli organizzatori del GP d'Australia, infatti, sui social hanno annunciato l'appuntamento del 2025 rivelando che "il debutto di Lewis Hamilton sulla Ferrari" sarà proprio a Melbourne. Il post è stato poi rimosso, anche perché il calendario della prossima stagione non è ancora ufficiale, ma ormai il dado è tratto.

Il circuito dell'Albert Park dal 1996 al 2005, dal 2007 al 2009 e dal 2011 al 2019 aveva ospitato l'avvio dei campionati di F1, per poi cedere il passo al Bahrein ma lo "spoiler" degli organizzatori australiani ha rivelato che dall'anno prossimo si tornerà a Melbourne per l'inizio della stagione. Per Hamilton sarebbe una piacevole tradizione visto che, sia in McLaren (2007) che in Mercedes (2013), la sua prima gara in un nuovo team era stata proprio in Australia: potrebbe (dovrebbe?) succedere anche con la Ferrari.

IL POST DI @AUSGRANDPRIX POI RIMOSSO

