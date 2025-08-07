Logo SportMediaset
Tennis, Atp Cincinnati: Arnaldi fuori al primo turno

07 Ago 2025 - 20:34

Giornata d'esordio amara per Matteo Arnaldi, uno degli otto azzurri al via nel main draw del 'Cincinnati Open', settimo Atp Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi di 9.193.540 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center della metropoli dell'Ohio. Il 24enne sanremese, numero 41 Atp, è stato battuto in rimonta al primo turno dal francese Benjamin Bonzi, numero 66 del ranking, con il punteggio di 6-7(1) 6-3 6-4 in circa tre ore di partita.

