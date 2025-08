Mi manda Fernando: Bortoleto come Antonelli o... meglio?

Attualmente ne occupa la diciassettesima casella: quattro punti più di Tusnoda, due in meno di Sainz! La top ten è poco più di un miraggio ma... mai dire mai. La chiude al momento proprio il suo compagno di squadra Hulkenberg (37 punti) e in una seconda metà di stagione che porta verso la fine dell'attuale regolamento tecnico - con molte altre squadre a fine sviluppo, di sicuro più della Sauber in via di rifondazione a quattro anelli - c'è ancora spazio (e pista!) per sognare in grande.