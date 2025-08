McLaren, sarà sfida fratricida? "Da Piastri e Norris mi aspetto una battaglia leale"

Primo e secondo in classifica, con Oscar Piastri avanti di 9 punti su Lando Norris, i piloti della McLaren sono destinati a lottare fino all'ultimo per il titolo mondiale di Formula 1, ma il capo della scuderia, Zak Brown, sembra convinto che entrambi si comporteranno "in maniera leale". In un'intervista pubblicata dalla Bbc, mentre i team affrontano all'Hungaroring due giorni di test organizzati da Pirelli per lo sviluppo delle gomme 2026, Brown ha affermato che "loro non litigheranno sul serio, grazie alla fiducia e al rispetto che abbiamo tutti, e che hanno l'uno per l'altro. Non vedo l'ora che si affrontino" per conquistare il titolo.