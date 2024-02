Ferrari, non solo Hamilton: Lewis può portarsi dietro tecnici dalla Mercedes

lo scenario

La rivoluzione tra Maranello e Brackley si compie anche a livello di ingegneri: in Rosso Serra e forse anche Musconi

La rivoluzione in casa Ferrari (e di riflesso in quella Mercedes) non è ancora finita: dopo il passaggio di Lewis Hamilton, che dal 2025 vestirà la tuta Rossa, a Maranello potrebbero arrivare da Brackley anche tecnici e ingegneri a rafforzare il team e creare una monoposto che consenta all'inglese, e ovviamente a Charles Leclerc, di tornare a lottare per il titolo di Formula 1.

Il primo passo, spiega la Gazzetta dello Sport, si compirà già a maggio quando Loic Serra dovrebbe approdare in Ferrari: l’ingegnere francese responsabile delle performance del veicolo in Mercedes tra qualche mese finirà il periodo di gardening previsto dal suo precedente contratto e quindi potrà iniziare a lavorare per Maranello.

Non solo: Hamilton in Italia potrebbe riabbracciare pure Riccardo Musconi, imolese, che in Mercedes è responsabile delle attività in pista: se davvero approdasse a Maranello sarebbe un'ulteriore spinta per vedere altre figure fare il passaggio dalla scuderia tedesca a quella italiana, il che faciliterebbe anche l'ambientamento del sette volte campione del mondo.

