Wolff: "Antonelli? Con gli errori si diventa campione. Nel 2026 sogno sfida Mercedes-Ferrari"

Toto Wolff torna a spendere parole importanti per Kimi Antonelli. Nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport, il Team Principal della Mercedes ha analizzato la prima parte di stagione del giovanissimo pilota italiano: "Kimi è un grandissimo talento: è veloce, è intelligente, ma è molto giovane. L’ho detto fin da subito: commetterà errori, lo sappiamo e non lo avremmo preso se non ne fossimo stati consapevoli. Purtroppo abbiamo un’auto poco costante e ciò rende più difficile il suo adattamento. Ma anche passare attraverso queste difficoltà fa parte del processo per diventare campione". Poi aggiunge: "Penso che sia un’esperienza formativa per tutti noi. Non abbiamo mai avuto un ragazzo così giovane in squadra e in generale la F.1 non ha mai avuto un diciottenne in un top team. Stiamo cercando di lavorare tutti insieme, anche con la sua famiglia, per creare un ambiente che possa permettere a Kimi di dare il meglio di sé in pista".