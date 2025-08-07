Doualla finalista nei 100 metri degli Europei under 20 di Tampere

Nel pomeriggio di domani qualche ora prima della finale dei 100 metri, alle 16.05 italiane, Erika Saraceni l'altra grande stella azzurra nella 28esima edizione degli Euro under 20, disputerà la finale del salto triplo donne ancor più da favorita rispetto alla viglia che già la vedeva con un accredito migliore di ben 43 cm rispetto alla seconda, dopo aver dato una straordinaria dimostrazione di forza nelle qualificazioni della mattina dove ha fatto un unico salto di 14.00 metri, a soli 8 cm dal personale, lasciando sull'asse di battuta almeno altri 10, e dando la sensazione di poter fare molto meglio nell'atto conclusivo se il meteo sarà clemente, viste le previsioni non buone per domani, ma in ogni caso il suo obiettivo è ovviamente il titolo che rafforzerà anche ulteriormente la sua posizione nel ranking mondiale, che attualmente la qualifica anche per i mondiali assoluti di Tokyo a settembre.