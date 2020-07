Hamilton e la Mercedes si prendono anche le Libere 3, Ferrari punta alla seconda fila

GP AUSTRIA PROVE LIBERE 3

Lewis Hamilton imbattuto al termine delle prove libere del Gran Premio d'Austria. Il campione del mondo in carica ha chiuso il terzo turno con 147 millesimi di vantaggio sul compagno di squadra Valtteri Bottas e 283 su Max Verstappen con la Red Bull. Quinto e settimo tempo per Charles Leclerc e Sebastian Vettel, rispettivamente a 573 e 721 millesimi da Hamilton. Davanti alle Rosse anche Sergio Perez con la Racing Point.

Le Frecce Nere monopolizzano le prime due posizioni della classifica dei tempi anche nel terzo ed ultimo turno di prove libere del Gran Premio d'Austria e tutto lascia pensare che domani, al primo via stagionale, davanti al muso delle due W11 di Hamilton e Bottas ci sarà pista libera quantomeno fino alla staccata della prima curva del tracciato di Spielberg. In casa Ferrari invece la prospettiva rischia di essere molto diversa ... ed occupata dal retrotreno di Red Bull e Racing Point, con l'obiettivo però di provare ad andare a caccia del podio in gara.

Negli ultimi sessanta minuti di "libere" (interrotte a causa dell'incidente del debuttante Nicholas Latifi alla prima curva - nessuna conseguenza per il canadese della Williams), Hamilton ha regolato Bottas per 147 millesimi, verosimilmente pronto ad allungare il passo sul giro secco della qualifica. Ferrari per ora da terza fila teorica ma ... con vista sulla seconda, visto che il terzo ed il quarto tempo stamattina lo hanno segnato Verstappen con la Red Bull e Perez con la sorprendente Racing Point ma i distacchi di Leclerc e Vettel dall'olandese e dal messicano sono piuttosto contenuti. Si profila comunque per le Rosse un GP in difesa, in attesa dei primi aggiornamenti previsti per metà mese all'Hungaroring.

Intanto la Red Bull sembra orientata a non interporre appello alla decisione FIA di considerare regolare il sistema DAS utilizzato dalla Mercedes, anche se il dubbio è destinato a rimanere tale fino alla fine del weekend di Spielberg. Chiudiamo con l'Alfa Romeo che fa un deciso passo indietro: Antonio Giovinazzi fa ancora una volta meglio di Kimi Raikkonen ma l'italiano ed il finlandese sono 18esimo e 19esimo ed alle loro spalle c'è solo Latifi ...