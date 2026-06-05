PROVE LIBERE 2

Hamilton: "C'è ancora del potenziale da estrarre". Leclerc: "Giornata abbastanza complicata"

Ottimismo misurato nel campo ferrarista nonostante la dimostrazione di superiorità nel primo giorno di prove

05 Giu 2026 - 20:18
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LEWIS HAMILTON

"Nel complesso è stata una giornata positiva: la macchina si è comportata bene fin dai primi giri e il team ha fatto un ottimo lavoro con le modifiche apportate tra le due sessioni, riuscendo a completare il programma previsto senza particolari problemi. Monaco è sempre una sfida molto particolare: i dossi e le barriere vicinissime rendono difficile trovare il giusto bilanciamento e mettere insieme il giro perfetto. C'è ancora del potenziale da estrarre e questa sera ci concentreremo sui dettagli, perché qui i margini sono molto ridotti e c'è del lavoro da fare in vista delle qualifiche".   

CHARLES LECLERC

"È stata una giornata abbastanza complicata e abbiamo ancora del lavoro da fare, in particolare per quanto riguarda il bilanciamento in frenata, ma adoro questa pista ed è sempre bello tornare a correre qui. La qualifica sarà molto combattuta e per questo spero che riusciremo a fare un passo avanti per lottare per la pole position".  

MAX VERSTAPPEN

"È stata una giornata piuttosto positiva. Mi sono sentito piuttosto bene in macchina, ed è particolarmente importante - soprattutto a Montecarlo - avere sensazioni positive. Dobbiamo solo lavorare per perfezionare alcune cose. La Ferrari sembra davvero forte, quindi cercheremo di essere il più vicini possibile domani. Siamo felici di dove siamo al momento, ma cerchiamo sempre di estrarre di più dalla vettura, quindi vediamo cosa possiamo fare domani per le qualifiche."

GEORGE RUSSELL

"Ci aspettavamo che fosse la Ferrari la macchina da battere. Penso che anche la Red Bull sia stata una piccola sorpresa per noi. Sapevamo che questo sarebbe stata il weekend più impegnativo per noi ma probabilmente lo è stato più di quanto avremmo sperato. Abbiamo fatto dei buoni miglioramenti dalla FP1 alla FP2, e dobbiamo fare lo stesso passo tra venerdì e sabato, perché non credo ci siamo riusciti, quindi c'è margine di miglioramento".  

OSCAR PIASTRI

"Penso che abbiamo fatto qualche progresso per la FP2, ma siamo passati da un secondo e mezzo di svantaggio a un secondo di svantaggio. È stata una giornata difficile per noi, quindi ci sono cose da scoprire da un giorno all'altro, sicuramente. Ci aspettavamo che la Ferrari fosse veloce, e sembrano molto, molto veloci. Speravamo di essere molto più vicini. Cercheremo di trovare qualcosa ma al momento non ho grandi idee."

ISACK HADJAR

"Prima dell'incidente delle Libere 1 stavo andando abbastanza bene. Poi purtroppo sono stato sorpreso... a guardia bassa. Non me lo aspettavo, è strano perdere il posteriore in quel punto. Grazie al lavoro del mio team sono riuscito a scendere in pista nel secondo turno di prove. Ho cercato di ricostruire la fiducia giro dopo giro ma ci sono riuscito solo in parte: ho ancora del margine. Punto a lottare con le Merceds, perché penso che le Ferrari e Verstappen siano difficili da impensierire, quindi abbiamo bisogno di una FP3 molto forte per far funzionare le cose e ridurre il distacco".  

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