Hamilton: "C'è ancora del potenziale da estrarre". Leclerc: "Giornata abbastanza complicata"

"Prima dell'incidente delle Libere 1 stavo andando abbastanza bene. Poi purtroppo sono stato sorpreso... a guardia bassa. Non me lo aspettavo, è strano perdere il posteriore in quel punto. Grazie al lavoro del mio team sono riuscito a scendere in pista nel secondo turno di prove. Ho cercato di ricostruire la fiducia giro dopo giro ma ci sono riuscito solo in parte: ho ancora del margine. Punto a lottare con le Merceds, perché penso che le Ferrari e Verstappen siano difficili da impensierire, quindi abbiamo bisogno di una FP3 molto forte per far funzionare le cose e ridurre il distacco".