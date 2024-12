Isack Hadjar approda alla Visa Cash App Racing Bulls: il francese completa il line-up del Mondiale 2025

"Sono molto emozionato di iniziare il mio nuovo ruolo in VCARB, è una cosa grandiosa per me, la mia famiglia e tutte le persone che hanno creduto in me fin dall'inizio. Il percorso dal kart alle monoposto, fino ad arrivare in Formula Uno è il momento per cui ho lavorato per tutta la vita, è un sogno. Mi sento come se stessi entrando in un universo completamente nuovo, guidando un'auto molto più veloce e correndo con i migliori piloti del mondo - ha spiegato Hadjar -. Sarà una curva di apprendimento enorme, ma sono pronto a lavorare sodo e fare del mio meglio per la squadra. Non vedo l'ora di lavorare con Yuki e imparare da lui, l'ho sempre ammirato, ha seguito il Red Bull Junior Programme, come me, e abbiamo condiviso un percorso simile verso la F1. È molto esperto e sarà bello imparare da lui".