F.1 Missione Africa: dai FIA Awards alle contraddizioni del progetto GP Ruanda

Insieme ai "pro" dell'intera operazione, occorre anche sottolineare i "contro", o meglio l'opportunità (o meno!) di un investimento globale da 150 milioni di dollari, pari all'uno per cento del prodotto interno lordo del Paese africano (uno dei più poveri del pianeta) che si è lasciato alle spalle (nel 1993) una sanguinosissima guerra civile a sfondo etnico, sfociata in un vero e proprio genocidio. Trent'anni di assenza della Formula Uno in Africa (il GP del 1993 appunto) possono essere tanti, tre decenni di storia (l'attuale presidente è in carica dal 2000 ma di fatto controlla il Ruanda dalla fine dello scontro tra Hutu e Tutsi) sembrano invece un tempo fin troppo breve per un Paese che affronta tuttora infatti sfide ben più difficili ed eticamente drammatiche. Considerazioni che continuano però a restare estranee tanto alla FIA di Ben Sulayem quanto all’Organizzatore di un Mondiale sempre più sbilanciato verso Paesi che - al di là della "facciata" - mettono altrettanto in secondo piano i diritti umani più elementari e quelli delle donne in particolare.