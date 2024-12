Leclerc svetta nei test di Abu Dhabi davanti a Sainz, Antonelli 5. dietro a Russell e Hulkenberg

Miglior tempo per Charles Leclerc con la Ferrari davanti al suo ex compagno di squadra Carlos Sainz sulla Williams.... Sa tanto di "antico" e di amarcord l'ultima classifica dei tempi della stagione che va definitivamente in archivio con la giornata di test sulla pista che domenica scorsa ha ospitato l'ultimo Gran Premio del Mondiale vinto per il quarto anno di fila da Max Verstappen. Il monegasco ha chiuso in un minuto, 23 secondi e 510 millesimi il suo miglior giro sul circuito di Yas Marina, precedendo di 125 millesimi lo spagnolo che ha quindi fatto un brillante esordio al volante della Williams FW46 powered by Mercedes, scendendo in pista con un outfit casco-tutta completamente bianco.