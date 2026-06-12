Gp Barcellona-Catalogna, Hamilton: "Prove impegnative, problemi da risolvere"

"La mia unica sessione di giornata è stata piuttosto impegnativa: c'è stato un problema con l'ala anteriore che ha reso le cose un po' più complicate, soprattutto per quanto riguarda la preparazione delle gomme, e aver saltato la prima sessione mi ha fatto partire un po' in svantaggio". Così il pilota della Ferrari Lewis Hamilton dopo le prime due sessioni di prove del Gran Premio di Catalogna, sul circuito di Montmelò a Barcellona. "C'è ancora del lavoro da fare, ma abbiamo raccolto dati utili e stasera ci concentreremo sugli interventi da effettuare per migliorare".
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Più positive, invece, le sensazioni dell'altro ferrarista, Charles Leclerc: "È stata una giornata interessante. Abbiamo portato in pista alcuni nuovi elementi sulla vettura e fatto un passo avanti. Per quanto riguarda la competitività, è ancora troppo presto per trarre conclusioni e credo che i nostri avversari siano ancora piuttosto avanti rispetto a noi. Dobbiamo concentrarci sul massimizzare il potenziale del pacchetto che abbiamo a disposizione in questo momento e poi vedremo cosa riusciremo a fare domani".