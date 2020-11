GP Bahrain, Vettel: "Russell ci ha infastiditi". Leclerc: "Non ci saranno miracoli in gara"

FERRARI DA SESTA

Il GP del Bahrain prenderà il via dalla sesta fila per le Ferrari che in qualifica non sono riuscite ad accedere al Q3. Sebastian Vettel, che partirà 11° davanti all'altra SF1000 del compagno Leclerc, ha analizzato nel dettaglio la strategia utilizzata in Q2 svelando che il mancato tempo per acciuffare il Q3 è dipeso dalla Williams di Russell: "Il programma avere scia all'ultimo tentativo perché perdevo nel rettilineo nei giri precedenti, ma Russell si è messo in mezzo e ci ha infastidito. E' stata dura, avevamo solo un giro". Getty Images

Per il tedesco però c'è ancora la speranza di fare punti domani in gara: "Spero domani possa fare la differenza la gestione delle gomme. La macchina andava piuttosto bene, ma con un giro solo è difficile dare tutto. Non sono contento del mio giro, ma la pista è molto sensibile alla potenza del motore. Domani potremo ottenere un buon bottino di punti, dovremo prendere le decisioni giuste al momento giusto".

Di diverso avviso è invece Charles Leclerc che non vede la luce in fondo al tunnel: "Non sono sorpreso dell'eliminazione in Q2, già dalle libere non mi sentivo a mio agio con la macchina e avevo una guida troppo aggressiva. In qualifica ho fatto dei progressi, ma non mi aspettavo di andare in Q3 perché ho fatto degli errori".

"Potevo fare di più, ma stavo guidando male. La bandiera rossa è stata per tutti, ma la colpa è stata mia che non sono riuscito a replicare il giro. Non penso ci saranno miracoli domani, abbiamo comunque la possibilità di pensare a qualcosa di nuovo e analizzeremo bene i dati questa sera" le parole del monegasco.