GP Azerbaigian, Verstappen: "Macchina ottima, fortunati per ko Ferrari". Perez: "Risultato super"

f1 azerbaijan

Uno-due Red Bull in terra azera, con l'olandese che allunga: "Credo che avrei vinto anche senza i ritiri". Hamilton: "La gara più dura della mia vita"

Doppietta importante e di peso, in ottica Mondiale, per la Red Bull che a Baku nel GP dell'Azerbaigian fa festa grande. A trionfare è l'olandese Max Verstappen, che con il successo in terra azera allunga in classifica generale: "Non possiamo mai compensare quello che abbiamo perso qui lo scorso anno, ma oggi abbiamo avuto un buon passo e ho avuto cura degli pneumatici. Abbiamo avuto fortuna per il ritiro Ferrari, ma oggi la macchina era davvero ottima e credo che avrei vinto lo stesso". Baku, la prima volta di Verstappen







































































"Sono felice, qui serviva prendersi cura delle gomme e ci siamo riusciti. Ogni weekend è diverso dall'altro, in Canada tutto può cambiare" il commento a caldo dell'olandese.

Secondo posto per Sergio Perez, pilota che ha desistito nel combattere col compagno di box per la comunicazione di "no fighting" arrivata dal muretto Red Bull: "Sfortunatamente ho perso lo stop con la safety, avrei potuto fare una gara diversa. C'è stato un degrado marcato e c'è da capire cosa sia successo. Max è stato più veloce, ma è un risultato ottimo per la squadra. Non combattere è stata una chiamata giusta, si puntava al risultato della squadra e abbiamo fatto un uno-due ottimo per il team".

A occupare il terzo gradino del podio un super George Russell in Mercedes: "Ringrazio tutti che mi hanno consentito di arrivare fin qui, la macchina è difficile da guidare a causa del saltellamento. Sono davvero felice per il risultato". Ancora una volta alle sue spalle ha chiuso Lewis Hamilton, che si è lamentato dei problemi di saltellamento della Mercedes con conseguenze sulla sua schiena. "E' stata la gara più dura della mia vita per il dolore e dal punto di vista fisico. Tuttavia il risultato è stato incredibile, con il terzo e quarto posto sono molti punti per il team. Abbiamo un'ottima affidabilità, quando riusciremo a risolvere questo problema del saltellamento potremo combattere. Per ora non sappiamo cosa fare, anche se io ho avuto più problemi rispetto a Russell", ha detto l'ex campione del mondo.