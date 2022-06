GP Azerbaigian, Binotto fa mea culpa: "Preoccupati dall'affidabilità, ma non ci abbatteremo"

Il weekend di Baku per la Ferrari si conclude come peggio non si può, con entrambe le F1-75 costrette al rientro ai box prima di metà gara per problemi di affidabilità. Guasto al motore per Leclerc, l'idraulica manda ko Sainz e il team principal Mattia Binotto non può non mostrarsi preoccupato: "Sono due ritiri che ci penalizzano molto, Leclerc aveva una buona strategia. L'affidabilità è una preoccupazione, ma a inizio stagione non ci eravamo esaltati e oggi non ci lasceremo abbattere".

Baku, la prima volta di Verstappen







































































