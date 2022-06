GP Azerbaigian, Leclerc: "Fa male, non possiamo ignorare questi problemi". Sainz: "Siamo sorpresi"

f1 azerbaijan

Il monegasco è deluso per il secondo zero stagionale per problemi di affidabilità alla sua F1-75

Domenica da dimenticare per il box Ferrari, con entrambe le F1-75 costrette al ritiro nel GP dell'Azerbaigian a Baku per problemi di affidabilità. Guai al motore per Charles Leclerc, problema idraulico per Carlos Sainz ed ennesimo zero per la Rossa che fa male. Leclerc si è mostrato contrariato e deluso: "Con le tre ultime gare sembra ci siano problemi di affidabilità, non voglio dire delle cose perché non trovo le parole giuste e fa male". © Getty Images

"Sono gare che la competitività c'è, ma non raggiungiamo il risultato finale. Domani si riparte, ci sarà sempre la motivazione giusta ma non possiamo ignorare questi punti persi per i problemi. Sono battute d'arresto importanti, perché 25 punti sono tanti e fa male. Adesso non riesco a trovare delle note positive per questa giornata" il commento del monegasco.

Ko tecnico anche per Carlos Sainz, out all'ottavo giro per un problema idraulico alla sua Ferrari: "Ero in gestione gomma e la strategia era andare lungo per salvarle il più possibile. Appena ho spinto l'idraulica è andata via ed è finito tutto. Non c'era alcuna preoccupazione prima della gara, ci hanno sorpreso le situazioni che abbiamo vissuto io e Leclerc. È la prima volta che abbiamo questi tipi di problemi, ma la squadra guarderà il tutto e impareremo da questi errori. Siamo uniti e non siamo contenti, ci rifaremo in Canada. Dobbiamo capire nello specifico i problemi prima di esagerare nelle reazioni. Di certo non è un bel giorno per i ferraristi, ma possiamo rifarci".