F1, test di Barcellona: la Mercedes di Bottas domina la prima giornata

14/05/2019

Vista l’assenza di Lewis Hamilton, il protagonista in questa giornata di test a Barcellona è Valtteri Bottas, che vola già nella sessione mattutina. Dopo poco più di un’ora dall’inizio delle prove, fioccano tempi interessanti; con Leclerc che si porta davanti a tutti con la Ferrari (1:18.039) a precedere Sainz e Gasly. Questi tre piloti girano con gomme C2 (dure). Bottas non ci sta e realizza il super crono di 1:17.649 con gomme C3 (medie), scavalcando Leclerc. Si scatena un bel botta e risposta tra la Ferrari e la Mercedes: Leclerc alza l’asticella e porta il limite a 1:17.483, migliorando il riferimento di Bottas ottenuto con una mescola di vantaggio. Il finlandese risponde al monegasco e si prende la vetta della graduatoria (1:16.969) ristabilendo i valori in pista che si erano già visti nello scorso weekend. Leclerc è a mezzo secondo dal crono dello scandinavo. Dopo il confronto serrato, Bottas prosegue senza soste: alla fine della mattinata il finlandese raggiunge quota 69 giri e mantiene il record in 1:16.525 (più veloce del tempo con il quale Leclerc si era piazzato quinto in qualifica sabato), 7 decimi in più rispetto al pilota della Ferrari, che effettua 62 giri. Vettel (58 giri) si trova quinto, alle spalle di Sainz e Gasly, a quasi 2 secondi di distacco dal primo.

Nel primo pomeriggio arriva la prima bandiera rossa dell’intera giornata in seguito alla fuoriuscita di pista di Callum Ilott, alla guida dell’Alfa Romeo, riportata poi ai box con danni abbastanza gravi. Dopo 22 minuti di stop, i test riprendono. Scende in pista Vettel, per un nuovo run con le gomme Pirelli della prossima stagione. Oltre al tedesco della Rossa, sono impegnati in pista anche Bottas, Hulkenberg, Fittipaldi e Yelloly. Gasly supera per primo quota 100 giri completati. Bottas monta un nuovo set di gomme C5 (le più morbide in assoluto) per raccogliere dati su questa mescola in vista del prossimo GP a Monaco: lima un secondo e stampa un fantastico 1:15.511. Più veloce del miglior tempo ottenuto da Vettel nei test invernali. Leclerc migliora di altri due decimi ma dista comunque più di 1.3 dalla Mercedes. Domani è previsa la seconda e ultima giornata di test.