F1 Monaco: Hamilton in pole, disastro Ferrari

25/05/2019

Lewis Hamilton partirà in pole position nel GP di Monaco. Il britannico della Mercedes ha dato tutto nell'ultimo assalto del Q3, stampando uno strepitoso 1'10''156 e tenendosi alle spalle il compagno di team Bottas (+ 0''086), per la quarta prima fila Mercedes consecutiva . Terzo Max Verstappen con la Red Bull (+ 0''475), malissimo le Ferrari: Vettel partirà 4°, Leclerc addirittura 16° dopo un clamoroso pasticcio del suo muretto in Q1.

Volano le Frecce d'Argento, sprofondano le Rosse. Lewis ha strappato la pole a Bottas con un giro conclusivo davvero perfetto, in cui è sembrato voler dare tutto per ribadire le gerarchie interne al team e il suo ruolo di miglior poleman della storia della F1 (è arrivato a quota 85). Valtteri si è dovuto accontentare, anche a causa di un errore nell'ultimo stint, ma ancora una volta è stato un monologo per il team di Brackley. Verstappen ha provato a inserirsi, ma la superiorità delle W10 era davvero disarmante. Per l'olandese comunque la soddisfazione di essersi tenuto ancora una volta alle spalle la Ferrari, in totale crisi di performance e anche di nervi.