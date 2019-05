F1 Monaco, Vettel contro le barriere nelle Libere 3

25/05/2019

Sembrano non finire mai i guai in casa Ferrari: Sebastian Vettel ha mandato a muro la sua SF90 alla curva 1 (la Saint Devote), disintegrando la sospensione anteriore sinistra e costringendo i commissari a far intervenire la gru per rimuovere la vettura. Il danno non sembra comunque particolarmente grave e le qualifiche del tedesco non dovrebbero essere a rischio. Un effetto collaterale dell'incidente è stato l'ingresso in regime di Virtual Safety Car e la direzione gara ha messo sotto indagine Charles Leclerc per non aver rispettato i dettami di tale procedura.