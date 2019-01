F1, Lauda di nuovo ricoverato in ospedale

06/01/2019

Lauda, tre volte iridato e oggi presidente non operativo della Mercedes, era stato dimesso a ottobre dopo tre mesi di degenza. Il campione austriaco ha trascorso le feste di Natale nella sua casa di Ibiza, ma poi i medici gli hanno consigliato un nuovo ricovero per non indebolire ulteriormente il suo fisico già segnato. L'ex ferrarista, 70 anni a febbraio, potrebbe comunque lasciare l'ospedale la prossima settimana.