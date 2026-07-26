Karlsruher-Inter 1-2: Diouf show ribalta i tedeschi nel recupero

In attesa di riaccogliere in gruppo i giocatori che si stanno godendo gli ultimi giorni di vacanza dopo il Mondiale e di capire se l’acquisto di Romero dal Tottenham diverrà o meno realtà, Chivu schiera un undici iniziale formato da J. Martinez, Bisseck, Bovio, Carlos Augusto, Luis Henrique, Barella, A. Stankovic, Mkhitaryan, Marello, Pio Esposito e Iddrissou, ma a rendersi davvero pericoloso per primo è il Karlsruher: Wanitzek sfiora infatti un gran gol tirando direttamente da centrocampo appena dopo il quarto d’ora di gara. L’Inter prova allora a farsi vedere in attacco con Iddrissou e Bisseck, ma il primo tempo si esaurisce a reti bianche e senza particolari emozioni. Chivu cambia quindi volto ai nerazzurri nell’intervallo: i Campioni d’Italia in carica si ripresentano in campo con una formazione composta da Di Gennaro, Pavard, Maye, Bastoni, Diouf, Frattesi, Zielinski, Akinsanmiro, Dimarco, Topalovic e Mosconi. A colpire sono però i tedeschi: Civeja porta infatti sull’1-0 i padroni di casa al 50’, segnando con un bel tiro piazzato a fil di palo. L’Inter non ci sta e prova a reagire, sfiorando il pari al 64’: ad andare a un passo dal riequilibrare il risultato sono prima Pavard e poi Zielinski. Pochi minuti più tardi è invece Topalovic a far partire un tiro insidioso, prima dell’ingresso in campo di Lavelli. All’80’ è Ponente-Ramirez a non riuscire a concretizzare una buona chance per il raddoppio del Karlsruher, che diviene poi vittima di un clamoroso ribaltone nei minuti di recupero: Diouf sigla infatti una meravigliosa doppietta tra il 91’ e il 94’ e permette così all’Inter di vincere 2-1, negli stessi minuti in cui i tedeschi sono costretti a giocare in dieci uomini, visto che Jung lascia il terreno di gioco per un problema di crampi.