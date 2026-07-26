Dimarco e Bisseck già in forma, Diouf si sta convincendo che può giocare a destra e si conferma goleador

L'assetto difensivo del primo tempo contro il Karlsruher ha detto anche che Bisseck non avrebbe sfigurato al Mondiale con la maglia della Germania. Sta bene, sprigiona la solita forza esplosiva e ha anche l'intraprendenza per salire con la palla al piede senza paura di dribblare. C'è sicuramente lui tra i segni "più" della giornata. Carlos Augusto si è abituato all'idea di fare il centrale di sinistra e lo fa con saggezza. Nel primo tempo ha molto faticato in mezzo a questi due il giovane Bovio, che è partito bene ma poi ha preso un'ammonizione per un fallo a centrocampo a palla lontana e ha rischiato subito dopo il secondo giallo. Peggio è andata con l'assetto difensivo del secondo tempo, che ha preso gol da Civeja prima ancora di trovare le posizioni. Errore del giovane Maye, schierato tra Pavard e Bastoni, tutto facile per il Karlsruhe, Di Gennaro (subentrato a un buon Josep Martinez) battuto. Nell'ultimo quarto d'ora, Chivu ha anche provato la difesa a quattro togliendo Maye e inserendo una punta in più, Lavelli. Ma a quel punto si è scatenato Diouf.