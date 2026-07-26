Pirlo, è solo un caso? In amichevole prende gol dall'attaccante che ci ha negato il Mondiale

Pirlo resta in attesa. Un'attesa piena di incertezze e resa nervosa dalle polemiche legate a Fonbet, agenzia di scommesse russa di cui l'allenatore è testimonial e che starebbe facendo mettendo in discussione il suo approdo come ct. Un'attesa che ha riservato a Pirlo anche un piccolo scherzo del destino che di certo non sarà passato inosservato...
Sempre Tabakovic
Lo United Fc allenato da Pirlo, infatti, ha subito gol in amichevole da Haris Tabakovic: un nome che potrebbe non suonare familiare, ma che pochi mesi fa ha messo in ginocchio l'Italia calcistica segnando il gol dell'1-1 tra la bosnia e gli azzurri, dando il via alla debacle della nazionale a Zenica. Lo stesso attaccante che aveva sancito la fine del percorso come ct azzurro di Rino Gattuso, oggi si è scatenato contro il suo possibile successore. Una coincidenza bizzarra a cui Andrea Pirlo avrà sicuramente fatto caso, soprattutto in queste ore che potrebbero essere decisive per il suo futuro.