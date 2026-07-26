Pirlo, è solo un caso? In amichevole prende gol dall'attaccante che ci ha negato il Mondiale

Pirlo resta in attesa. Un'attesa piena di incertezze e resa nervosa dalle polemiche legate a Fonbet, agenzia di scommesse russa di cui l'allenatore è testimonial e che starebbe facendo mettendo in discussione il suo approdo come ct. Un'attesa che ha riservato a Pirlo anche un piccolo scherzo del destino che di certo non sarà passato inosservato...