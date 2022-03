Formula 1, Vettel ancora positivo al Covid: a rischio anche Jeddah

Sebastian Vettel è ancora positivo al Covid e rischia di saltare anche il Gp dell'Arabia Saudita in programma questo weekend. Il tedesco è stato già costretto al forfait in Bahrain, nella gara inaugurale del Mondiale di F1. Secondo quanto reso noto dalla Aston Martin, Vettel non si è ancora negativizzato e "Nico Hulkenberg sarà a Jeddah per sostituire Seb, se necessario". "Ritarderemo la nostra decisione finale fino a venerdì per dare a Seb ogni possibilità di correre", fa sapere la scuderia.