Boxe, Imane Khelif debutta tra i prof: "Punto alla cintura mondiale"

Imane Khelif passa al professionismo e fa il suo esordio sul ring di Parigi il prossimo 15 dicembre con l'obiettivo di cingersi presto di una cintura mondiale. La 27enne algerina, campionessa olimpica ai Giochi parigini del 2024 tra le polemiche per il suo genere, non combatte da due anni, e in una conferenza stampa ha annunciato il ritorno al combattimento grazie a una licenza della federazione francese. "Sono passati poco più di due anni dall'ultima volta che ho combattuto e il ring mi è mancato davvero. Vivo per questo; non vedo l'ora di ricominciare, per me stessa e per il mio pubblico - ha detto Khelif - Gli ultimi tempi, dopo Parigi 2024, sono stati piuttosto complicati. Era arrivato il momento di passare al professionismo: darò tutta me stessa". Khelif combatterà nella categoria superwleter (-69,8 kg) contro Clarida Sarabia, atleta tesserata nei Paesi Bassi. Dopo l'oro a Parigi e le polemiche per il suo genere sessuale, a giugno 2025 Khelif non aveva potuto prender parte al torneo mondiale di Eindhoven a causa dell'introduzione, una settimana prima, di un test cromosomico obbligatorio da parte della federazione internazionale World Boxing.