Antonelli e Norris, ancora loro. Ferrari fuori dalla top five della FP2

In netta discontinuità con il trend recente, non brilla al venerdì la Ferrari che stacca il sesto e il settimo tempo rispettivamente con Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Il sette volte iridato incassa 450 millesimi di ritardo, più rilevante il distacco del neopapà monegasco (+0.720) che aveva saltato il primo turno per dar spazio al rookie Dino Beganovic. Sulla pista di casa, Gabriel Bortoleto (+1.017) porta fino all'ottava casella della classifica dei tempi l'Audi. Per la Casa tedesca il rovescio della medaglia è rappresentato dalla ventiduesima e ultima posizione - senza - tempo per Nico Hulkenberg (in pole a San Paolo con la Williams nel 2010), costretto ai box per l'intera sessione dopo che la sua Audi - affidata al pilota di riserva Freddie Slater - si era fermata lungo la pista per un problema tecnico all'inizio del primo turno di prove libere.