Esce con arco e frecce e viene quasi arrestato, poi posta Legolas: Dedic nei guai

Ha scatenato il panico, facendosi inseguire addirittura da sei auto della polizia: Amar Dedic, esterno della Bosnia e del Newcastle, ha rischiato seriamente l'arresto. Un uomo lo ha segnalato alle forze dell'ordine dopo averlo visto con l'arma aggirarsi vicino a un lago appena fuori Newcastle. Il calciatore, poi fermato, ha spiegato la situazione agli agenti ed è stato rimandato a casa senza arco e frecce, che gli sono state sequestrate. Un episodio su cui lo stesso Dedic ha voluto scherzare. Il Newcastle ha pubblicato un post sui social per celebrare la sua convocazione con la Bosnia, lui in tutta risposta ha postato una foto di Legolas, l’arciere della saga "Il Signore degli Anelli" per scherzare sulla disavventura appena vissuta.