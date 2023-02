Formula 1, test Bahrain: Leclerc è il più veloce nella prima parte del day 3

test f1

Il monegasco della Ferrari guida in mattinata in 1'31"024 davanti alla Mercedes di Russell e alla sorpresa Drugovich (Aston Martin)

© Getty Images Charles Leclerc è il più veloce nell'ultimo giorno dei test di Formula 1 in Bahrain. Nel day 3, il monegasco della Ferrari ferma il tempo in 1'31"024, anticipando la Mercedes di George Russell (+0"418) e l'Aston Martin di Felipe Drugovich (+1"051). Assente il campione del Mondo Max Verstappen, mentre Hamilton e Sainz sono rispettivamente sedicesimo e diciassettesimo. Dopo un'ora di pausa, la seconda parte fino alle 17:30.

La prima parte del terzo giorno di test in Bahrain si colora di rosso. A guidare la metà in mattinata del day-3 in Formula 1 è la Ferrari di Charles Leclerc: è del monegasco del Cavallino Rampante il miglior tempo (1'31"024 con gomme soft), con George Russell (Mercedes) secondo a +0"418 (medie). A completare il podio virtuale è la sorprendente Aston Martin di Felipe Drugovich. Ottime indicazioni per la Scuderia di Maranello, insomma, sul giro secco, considerando il distacco di quasi mezzo secondo dalla Mercedes.

Dopo una prima parte concentrata sul giro secco, parte la simulazione gara sia per Russell che per Leclerc, che non a caso completano rispettivamente 83 e 67 giri, con il pilota Mercedes che, nell'ultimo minuto a disposizione, fa anche una simulazione di partenza. Senza Max Verstappen, a girare con la Red Bull è Sergio Perez, che chiude a +1"435 da Leclerc, mentre Bottas è nono a +5"830. Decimo De Vries, a +7"220 con il più alto numero di giri completati: 87. Sedicesimo e diciassettesimo posto senza tempo per Lewis Hamilton e Carlos Sainz.