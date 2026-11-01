Formula 1, l'albo d'oro: da Giuseppe Farina a Kimi Antonelli

Nella classifica dei pluricampioni davanti a tutti, a quota sette titoli, ci sono Michael Schumacher e Lewis Hamilton, seguiti da Juan Manuel Fangio a cinque titoli. Ecco l'albo d'oro del Mondiale piloti di F1: 1950 Giuseppe Farina (Ita) Alfa Romeo 1951 Juan Manuel Fangio (Arg) Alfa Romeo 1952 Alberto Ascari (Ita) Ferrari 1953 Alberto Ascari (Ita) Ferrari 1954 Juan Manuel Fangio (Arg) Maserati-Mercedes 1955 Juan Manuel Fangio (Arg) Mercedes-Benz 1956 Juan Manuel Fangio (Arg) Ferrari 1957 Juan Manuel Fangio (Arg) Maserati 1958 Mike Hawthorn (Gb) Ferrari 1959 Jack Brabham (Aus) Cooper-Climax 1960 Jack Brabham (Aus) Cooper-Climax 1961 Phil Hill (Usa) Ferrari 1962 Graham Hill (Gb) Brm 1963 Jim Clark (Gb) Lotus-Climax 1964 John Surtees (Gb) Ferrari 1965 Jim Clark (Gb) Lotus-Climax 1966 Jack Brabham (Aus) Brabham-Repco 1967 Denis Hulme (Nze) Brabham-Repco 1968 Graham Hill (Gb) Lotus-Cosworth 1969 Jackie Stewart (Gb) Matra-Cosworth 1970 Jochen Rindt (Aut) Lotus-Cosworth 1971 Jackie Stewart (Gb) Tyrrel-Cosworth 1972 Emerson Fittipaldi (Bra) Lotus-Cosworth 1973 Jackie Stewart (Gb) Tyrrel-Cosworth 1974 Emerson Fittipaldi (Bra) McLaren-Cosworth 1975 Niki Lauda (Aut) Ferrari 1976 James Hunt (Gb) McLaren-Cosworth 1977 Niki Lauda (Aut) Ferrari 1978 Mario Andretti (Usa) Lotus-Cosworth 1979 Jody Scheckter (Saf) Ferrari 1980 Alan Jones (Aus) Williams-Cosworth 1981 Nelson Piquet (Bra) Brabham-Cosworth 1982 Keke Rosberg (Fin) Williams-Cosworth 1983 Nelson Piquet (Bra) Brabham-Bmw turbo 1984 Niki Lauda (Aut) McLaren-Tag Porsche 1985 Alain Prost (Fra) McLaren-Tag Porsche 1986 Alain Prost (Fra) McLaren-Tag Porsche 1987 Nelson Piquet (Bra) Williams-Honda 1988 Ayrton Senna (Bra) McLaren-Honda turbo 1989 Alain Prost (Fra) McLaren 1990 Ayrton Senna (Bra) McLaren 1991 Ayrton Senna (Bra) McLaren 1992 Nigel Mansel (Gb) Williams 1993 Alain Prost (Fra) Williams-Renault 1994 Michael Schumacher (Ger) Benetton 1995 Michael Schumacher (Ger) Benetton 1996 Damon Hill (Gb) Williams 1997 Jacques Villeneuve (Can) Williams 1998 Mika Hakkinen (Fin) McLaren-Mercedes 1999 Mika Hakkinen (Fin) McLaren-Mercedes 2000 Michael Schumacher (Ger) Ferrari 2001 Michael Schumacher (Ger) Ferrari 2002 Michael Schumacher (Ger) Ferrari 2003 Michael Schumacher (Ger) Ferrari 2004 Michael Schumacher (Ger) Ferrari 2005 Fernando Alonso (Spa) Renault 2006 Fernando Alonso (Spa) Renault 2007 Kimi Raikkonen (Fin) Ferrari 2008 Lewis Hamilton (Gr) McLaren-Mercedes 2009 Jenson Button (Gb) Brawn Gp 2010 Sebastian Vettel (Ger) Red Bull 2011 Sebastian Vettel (Ger) Red Bull 2012 Sebastian Vettel (Ger) Red Bull 2013 Sebastian Vettel (Ger) Red Bull 2014 Lewis Hamilton (Gb) Mercedes 2015 Lewis Hamilton (Gb) Mercedes 2016 Nico Rosberg (Ger) Mercedes 2017 Lewis Hamilton (Gb) Mercedes 2018 Lewis Hamilton (Gb) Mercedes 2019 Lewis Hamilton (Gb) Mercedes 2020 Lewis Hamilton (Gb) Mercedes 2021 Max Verstappen (Ola) Red Bull. 2022 Max Verstappen (Ola) Red Bull 2023 Max Verstappen (Ola) Red Bull 2024 Max Verstappen (Ola) Red Bull 2025 Lando Norris (Gb) McLaren 2026 Kimi Antonelli (Ita) Mercedes.