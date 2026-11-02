Wolff: "Antonelli è la nuova superstar della F1"

Andrea Kimi Antonelli è diventato campionr del mondo grazie al suo talento, ma anche alla Mercedes, che ha creduto in lui finché era un bambino. E l'artefice di tutto questo è stato Toto Wolff, il team principal del team, che ha deciso di puntare su un ragazzino senza esperienza per sostituire una leggenda come Lewis Hamilton. "Cosa mi torna in mente dopo questa vittoria? I momenti difficili come successo l’anno scorso. Per il resto, mi mancano le parole", le parole del manager austriaco.
“Che dire? È fortissimo e ha tutto. Ha talento, ha intelligenza ma anche personalità. Ha un carattere particolare, è un ragazzo con tanta integrità, umiltà e vince. Questo mi fa dire che sia la nuova superstar della F1″, ha aggiunto.
Sugli esordi: "L’abbiamo visto ai tempi del kart. Un grazie a Dino Chiesa che ha visto il suo talento e ce l’ha segnalato. Dopo i kart è passato in Formula 4 e ogni stagione lo abbiamo seguito nella sua crescita. Quando poi Lewis Hamilton mi ha detto che sarebbe andato via sapevo che il suo erede sarebbe stato Kimi".