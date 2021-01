Formula 1, Imola torna in calendario nel 2021

La Formula 1 correrà a Imola anche nel 2021. Dopo le rinunce di Cina e Australia, ormai praticamente certe, il GP sul circuito del Santerno è stato inserito nel calendario che la Fia ufficializzerà martedì mattina, anticipa l'Ansa. Il Circus tornerà dunque in Emilia Romagna, ma la data è ancora da definire: l'ipotesi al momento più probabile è quella di domenica 18 aprile. Martedì alle 9.15, poco dopo l'ufficializzazione, il presidente della regione Stefano Bonaccini parlerà in conferenza stampa per presentare l'evento.

Getty Images