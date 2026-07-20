Messi, è una last dance amara: il Mondiale finisce tra le lacrime FOTO

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La Spagna batte 1-0 l'Argentina e si laurea campione del mondo per la seconda volta. All'ultima partita al Mondiale nella sua carriera, l'otto volte Pallone d'Oro scoppia a piangere e viene consolato dai compagni di squadra.
L'ultimo ballo in una Coppa del Mondo di Lionel Messi si chiude nel modo peggiore. L'Argentina viene battuta dalla Spagna ai tempi supplementari e la stella dell'Inter Miami deve rinunciare al sogno di laurearsi per due volte campione del mondo con l'Albiceleste, superando così quel Diego Maradona a cui è stato a lungo paragonato.
L'esordio della Pulga al Mondiale risale al 16 giugno 2006, quando prende il posto di Maxi Rodriguez contro la Serbia nel torneo disputato in Germania. Leo compirà 19 anni solo otto giorni dopo.
Dopo la delusione del 2010, edizione in cui Messi non riesce a segnare nemmeno un gol, l'ex Barcellona quattro anni dopo colleziona un'altra pagina amara nella sua carriera con l'Argentina. In Brasile Leo e compagni vengono battuti ai tempi supplementari in finale dalla Germania e la Pulce deve ancora una volta rinunciare al Mondiale.
La maledizione si abbatte anche in Russia nel 2018, quando l'Albiceleste viene eliminata dalla Francia agli ottavi. Nel 2022, però, ecco la rivincita: Messi si carica sulle spalle un'intera squadra e ai calci di rigore trionfa nella finale in Qatar: la Scaloneta è campione del mondo e la Pulce si aggiudica l'unico trofeo che fino a quel momento gli mancava.
Nel 2026, a 39 anni compiuti proprio nel corso del Mondiale, Messi sfiora l'impresa ma si dimostra ancora una volta il trascinatore dell'Argentina con ben 8 gol e 4 assist.