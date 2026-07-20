Messi, è una last dance amara: il Mondiale finisce tra le lacrime FOTO

La maledizione si abbatte anche in Russia nel 2018, quando l'Albiceleste viene eliminata dalla Francia agli ottavi. Nel 2022, però, ecco la rivincita: Messi si carica sulle spalle un'intera squadra e ai calci di rigore trionfa nella finale in Qatar: la Scaloneta è campione del mondo e la Pulce si aggiudica l'unico trofeo che fino a quel momento gli mancava.