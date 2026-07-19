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© italyphotopress | Brasile 5 vittorie (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002, nella foto)
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Tutti i vincitori dei Mondiali dall'Uruguay 1930 all'Argentina 2022

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19 Lug 2026 - 18:51
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