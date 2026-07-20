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© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Mondiali 2026

Spagna campione del mondo per la seconda volta: le immagini della premiazione

Presenti anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il numero uno della Fifa Gianni Infantino 

20 Lug 2026 - 00:48
10 foto
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spagna
mondiali 2026