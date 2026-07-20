Mondiali 2026: fischi per Trump e Infantino all'ingresso in campo

Fischi per Donald Trump e Gianni Infantino al loro ingresso in campo per la consegna della Coppa del Mondo alla Spagna. I fischi sono durati alcuni secondi al loro ingresso in campo, poi la gioia e il tifo hanno di nuovo preso il sopravvento. Con Trump e Infantino sul palco per premiare ci sono anche il canadese Mark Carney e la presidente messicana Cluadi Sheinbaum. Infantino è stato oggetto di cori da parte dei tifosi spagnoli duranete la partita. Convitni che la Fifa favorisca l'Argentina, i fan spagnoli ogni fallo o ogni mossa in campo che sono apparsi in favore della squadra di Lionel Messi hanno gridato 'Infantino, Infantino'