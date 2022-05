Formula 1, casco in stile "Miami Vice" per Verstappen

Dopo il trionfo di Imola, Max Verstappen si prepara a una delle gare più attese della stagione di Formula 1: il GP di Miami. In occasione della gara americana, la prima in assoluto sul tracciato della Florida, l'olandese della Red Bull indosserà un casco speciale, presentato ai fan con un video sui social: "Sarà un weekend speciale - le sue parole -. Non vedo l'ora di essere lì. Ho pensato 'perché non aggiungere un tocco di Miami Vice?'. Mi piace molto, è uno dei miei preferiti di sempre e non vedo l'ora di indossarlo".